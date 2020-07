Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Informatikräume - Weitere Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag gegen 02:30 Uhr in Informatikräume in der Straße "Am Fasanengarten" in Karlsruhe ein. Es wurden mehrere Räume durchsucht und Schränke aufgebrochen. Die Diebe entfernten Computer und Monitore. Wie viele Gegenstände entwendet wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Auch ein Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden.

Zeugen beobachteten zwei offenbar männliche Personen, welche aus dem Gebäude flüchteten und eine dunkle Box mit sich führten. Die Tatverdächtigen trugen dunkle Kleidung.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/4907-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Bereits am 18.07.2020 kam es an der gleichen Örtlichkeit zu einzelnen Sachbeschädigungen, welche dem Sicherheitsdienst des Gebäudes und der Polizei gemeldet wurden.

