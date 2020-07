Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Nachmittag des 16. Juli sucht die Polizei Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein 27-Jähriger gegen 18.20 Uhr mit einem gestohlenen Elektro-Motorrad, an dem er ein gestohlenes Kennzeichen montiert hatte, auf dem Sainte-Menehould-Platz. Beim Abbiegen in die Durlacher Straße stürzte er mit dem Motorrad und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatten Unbekannte das Motorrad von der Unfallstelle entfernt. Es konnte am 17. Juli unfallbeschädigt aufgefunden werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den 27-Jährigen mit dem gestohlenen Motorrad der Marke Zero Motocycles in Bruchsal fahrend gesehen haben. Weiterhin werden Zeugen, die Beobachtungen bezüglich des Motorrades an der Unfallstelle gemacht haben, gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251-7260 in Verbindung zu setzen.

