Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 03.05.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 01.05.2020, 12.00 Uhr bis Samstag, 02.05.2020, 15.30 Uhr kam es in Vechta in der Antoniusstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchierte vermutlich ein Fahrradfahrer im Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkt abgestellten PKW VW Golf einer 25-jährigen aus Verden. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen. Tel.: 04441943-0.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Nacht von Samstag, 02.05.20, auf Sonntag, 03.05.20, kam es in Vechta, im Bereich der Diepholzer Straße zu insgesamt 8 Farbschmierereien an Häuserwänden. Unbekannte Täter beschmierten die Wände dazu offensichtlich mit Sprühfarbe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta

Bahnhofstraße 9

49377 Vechta

Telefon: 04441/943-0

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell