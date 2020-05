Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 02.-03.05.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Samstag zwischen 01:55 Uhr und 02:15 Uhr beschmierten unbekannte Täter die Stadthalle in der Mühlenstraße in Cloppenburg an verschiedenen Stellen mit Graffiti. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen Corona

Am Samstag gegen 16:00 Uhr wurden drei Personen auf dem Sportplatz an der Leharstraße beim Basketballspielen angetroffen. Ihnen wurden Platzverweise erteilt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

