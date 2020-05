POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 02.05.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dinklage - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, 01.05.2020 gegen 15:05 Uhr, befuhr ein 23-jähriger aus Dinklage mit einem E-Scooter die Jahnstraße in Dinklage. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Gegen den 23-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde die weitere Nutzung des E-Scooters im öffentlichen Verkehrsraum untersagt.

Vechta - Sachbeschädigung durch Vandalismus In der Nacht vom 30.04.2020 zum 01.05.2020 kam es in der Straße Vechtaer Marsch zu Sachbeschädigungen durch Vandalismus. Hierbei wurde jeweils ein Außenspiegel eines Ford Fiestas und eines Opel Zafiras beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta unter der Tel.: 04441/943-0 zu melden.

Vechta - Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz Am Freiteig, 01.05.2020, um 11.15 Uhr wird in Vechta, Driverstraße ein 21-jähriger aus Wildeshausen als Führer eines PKW BMW angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle können die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Mann für seinen PKW keine KFZ-Steuer entrichtet. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden OT Nellinghof-Schierberg - Trunkenheit im Verkehr Am Freitag, dem 01.05.2020 gegen 23:57 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Neuenkirchen mit seinem Kleinkraftrad die Straße Dreuge Mesk. Er ist den Beamten durch das Fahren in Schlangenlinien und das Nicht-Tragen eines erforderlichen Schutzhelmes aufgefallen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung bei dem 20-Jährigen. Ein Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,07 Promille ergeben. Die Weiterfahrt für den Fahrer und den Sozius wurde untersagt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Heranwachsenden wurde sichergestellt. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Dinklage - Einbruch in eine Gaststätte Am Samstag, 02.05.2020, gegen 02:45 Uhr, brach ein 28-jähriger Lohner in Dinklage, in eine Gaststätte in der Burgstraße ein. Der Täter konnte durch den Inhaber der Gaststätte auf frischer Tat angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Tatverdächtige wurde dem PK Vechta zugeführt und nach Feststellung seiner Identität entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Diebstahl eines PKW In der Zeit von Donnerstag, 30.04.2020, 12.00 Uhr bis Freitag, 01.05.2020 16.00 Uhr kam es in Lohne, zu einem Diebstahl eines PKW Toyota Yaris. Dieser war zum Tatzeitpunkt verschlossen in der Tiefgarage am Markt in Lohne abgestellt. Der Zeitwert des PKW wird auf 15000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne, Tel.: 04442-93160 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Brand von Müllsäcken Am Freitag, 01.05.2020, gegen 20:00 Uhr, kam es in 49393 Lohne, im Bereich eines Fußweges zwischen der Dinklager Straße und der Christoph-Bernhard-Straße zu einem Brand von zwei Müllsäcken. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lohne (04442-93160) zu melden. Am Samstag, 02.05.2020, gegen 08:30 Uhr, wurde ebenfalls in Lohne, Lerchental, im angrenzenden Waldgebiet eine Feuerstelle entdeckt. Diese dürfte bereits am Vortag gebrannt haben. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Lohne (04442-93160) zu melden.

Lohne - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am 01.05.2020, um 20.25 Uhr wurde in Lohne, Moorkamps Kreuz, eine dreiköpfige Personengruppe festgestellt. Als sie von den Beamten der Polizei Lohne angesprochen werden fliehen zwei. Bei dem dritten, einem 15-jährigen aus Lohne, konnte bei der Kontrolle eine geringe Menge Marihuana festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seinen gesetzlichen Vertreter übergeben.

Lohne - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am 01.05.2020, um 20.25 Uhr wurden in Lohne im Meyerfelder Weg, zwei Jugendliche aus Lohne, 15 und 16 Jahre alt, kontrolliert. Bei beiden wurde im Zuge der Kontrolle ein Joint aufgefunden. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihre gesetzlichen Vertreter übergeben.

