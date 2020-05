Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 01. Mai

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus PKW

Am Donnerstag zwischen 07:50 Uhr und 09:10 Uhr wurde aus einer Geldbörse, welche in einem unverschlossenen PKW auf einer Hofeinfahrt an der Droste-Hülshoff-Straße in Cloppenburg lag, Bargeld entwendet. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/1860-0 zu melden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch 17:30 Uhr und Donnerstag 08:15 Uhr wurde eine Scheibe am Gebäude des Landkreises vermutlich mittels eines Steines oder ähnlichen Gegenstandes beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Garrel - Sachbeschädigung an PKW-Anhänger

In der Zeit vom Samstag, dem 25.04. 18:00 Uhr und Sonntag, dem 26.04. 18:00 Uhr beschädigt ein unbekannter Täter vermutlich mittels eines Messers einen Reifen eines an der Beethovenstraße in Garrel abgestellten PKW-Anhängers. Der Schaden beträgt ca. 80 Euro.

Essen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch 18:00 Uhr bis Donnerstag 15:00 Uhr kam es in Essen an der Kolpingstraße zu einer Sachbeschädigung. Vermutlich mittels Steinwurfes wurde eine Scheibe einer Werkstatt beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 12:30 Uhr zerstach ein unbekannter Täter einen Reifen eines Bullis, welcher an der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Zu einer weiteren Sachbeschädigung durch Reifenstechen kam es zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Donnerstag 10:45 Uhr in der August-Hinrichs-Straße in Cloppenburg. Hierbei wurde der hintere rechte Reifen eines Renault Capture zerstochen. Hier liegt der Schaden bei ca. 200 Euro.

Garrel - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Donnerstag gegen 19:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei eine 19-Jährige und einen 17-Jährigen im Dorfpark in Garrel. Bei den Personen konnten Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt werden. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ohne Führerschein befuhr ein 16-jähriger Garreler mit einem Kleinkraftrad die Nikolausdorfer Straße in Garrel, als er am Donnerstag gegen 18:15 Uhr durch eine Polizeistreife kontrolliert wurde. Da das Kleinkraftrad eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreicht und somit nur mit Fahrerlaubnis geführt werden darf, welche der 16-Jährige nicht vorweisen konnte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Auf der Ermker Straße in Molbergen kontrollierte eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 21:00 Uhr einen 15-jährigen Ermker, welcher mit seinem Kleinkraftrad mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h unterwegs war. Da auch er keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurde auch hier die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Nachdem sich am Freitag gegen 00:30 Uhr ein 27-jähriger Löninger mit seinem 5er BMW auf dem Garreler Weg in Cloppenburg festgefahren hatte, versuchte er andere Autofahrer anzuhalten, damit diese ihm helfen. Eine Streife der Polizei kam auf den PKW zu und bot ihre Hilfe an. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test am Alkomaten ergab schließlich einen Wert von 2,25 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag gegen 00:30 Uhr beabsichtigte eine weitere Streife der Polizei einen Hyundai auf der Bether Straße in Cloppenburg zu kontrollieren. Der Fahrer gab Gas und versuchte zu entkommen. Er konnte jedoch gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 20-jährige Cloppenburger Drogen konsumiert hatte und erhebliche Ausfallerscheinungen zeigte. Zudem wurde bei ihm ein Joint gefunden, welcher sichergestellt wurde. Es wurden Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verstöße gegen die Allgemeinverfügung Corona

Am Donnerstag stellte die Polizei in den Abendstunden einige Verstöße gegen die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fest. So trafen sich 7 Jugendliche am Ambührener See, 3 Personen standen bei einem Autohaus an der Emsteker Straße beisammen, 3 Personen hatten sich in der Langen Straße niedergelassen und 5 Personen auf dem Marktplatz. Nach entsprechenden Ansprachen entfernten sich die Personen. In Emstek spielten ein 27-jähriger Emsteker und ein 24-jähriger Cloppenburger auf dem Spielplatz am Dorfpark in Emstek Basketball. Da der Spielplatz derzeit gesperrt ist, wurden Platzverweise erteilt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Garrel saßen vier Jugendliche auf dem Gelände der Grundschule. Es wurden auch hier Platzverweise erteilt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In Löningen saßen 4 Personen aus verschiedenen Haushalten gemeinsam in einem PKW an der Angelbecker Straße in Löningen. Gegen die Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag gegen 22:30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz an der Straße Am Markt in Emstek. Der Fahrer eines Mercedes beschädigte beim Ausparken einen geparkten Mercedes C180 eines Emstekers. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

