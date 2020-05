Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 30.04.2020 bis 01.05.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Ramsloh - Fahren ohne Versicherungsschutz und unter Einfluss berauschender Mittel Am 30.04.2020, gegen 18 Uhr befuhr ein 18-jähriger Saterländer die Marktstraße mit einem E-Scooter. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Bei dem 18-Jährigen ergab sich zudem der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Infolgedessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bösel - Sachbeschädigung Am 30.04.2020 in der Zeit zwischen 20:45 Uhr und 22:30 Uhr wurde in der Dahlienstraße die Scheibe einer Haustür durch einen unbekannten Täter beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter 04494-308 entgegen.

