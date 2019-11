Polizei Coesfeld

Nottuln/Havixbeck, Lütke Feld

Zeugen beobachten Metalldieb

Coesfeld

Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte die Polizei einen Diebstahl von Metallschrott schnell aufklären. Der Zeuge beobachtet, wie der 34-jährige Nottulner am Freitag (14.11.) kurz nach Mitternacht über den Zaun zum Wertstoffhof in Havixbeck kletterte. Vom Gelände stahl er Metallschrott und flüchtete anschließend mit einem Auto. Die Polizei stoppte den Mann kurze Zeit später in Nottuln auf der Daruper Straße. Bei der Überprüfung des Mannes konnte das Diebesgut im Auto aufgefunden werden. Weiterhin ergab sich der Verdacht das der Nottulner unter dem Einluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nun erwarten ihn gleich Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Fahren unter Btm-Einfluss.

