POL-RTK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Bad Schwalbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der K 687 zwischen Hohenstein-Born und Breithard zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 27 Jahre alte Fahrer aus Hohenstein befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße aus Born kommend in Richtung Breithard. In einem Waldstück kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, stieß gegen einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber nach Wiesbaden in die HSK geflogen werden. Zur Ermittlung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen. Da der Verdacht der Alkoholaufnahme bestand, wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug wurde ebenfalls sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500,- EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die K 687 für ca. 3 Stunden gesperrt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach (Tel: 06124/70780) in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Münck, PHK und KvD

