POL-RTK: Pressemeldung der Polizei Rheingau-Taunus

1. Verletzter Motorrollerfahrer flüchtet nach Unfall

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, kam es in Taunusstein-Wehen an der Einmündung Aarstraße/Dresdener Straße zu einem Verkehrsunfall, Bei dem ein Motorrollerfahrer stürzte und anschließend trotz leichter Verletzungen mit seinem Roller davonfuhr. Ein 44-Jähriger Fahrer aus Kelsterbach wollte mit seinem Opel Insignia von der Dresdener Straße in die Aarstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Motorrollers, der auf der Aarstraße von Hahn in Richtung Wehen fuhr. Der Rollerfahrer prallte gegen den abbiegenden Opel. Der Fahrer stürzte und verletzte sich hierbei auch leicht am Ellenbogen. Nachdem der Autofahrer dem gestürzten Rollerfahrer auf die Beine geholfen und den Roller wieder aufgerichtet hatte, ist dieser nach einem kurzen Wortwechsel einfach davongefahren. Das Kennzeichen des Rollers ist nicht bekannt. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Ca. 40-50 Jahre alt, lichte Stoppelhaarfrisur, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und Tarnhose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach, 06124-7078-0 oder dem Polizeiposten in Taunusstein, 06128-920210, in Verbindung zu setzen.

2. Ein Schwerverletzter nach Mutprobe

Eine Mutprobe der etwas ausgefallenen Art endete in Langenseifen für einen jungen Mann mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Am Samstagabend fuhren mehrere junge Männer in Langenseifen im Bereich des Sportplatzes mit einem Mainzer VW Polo umher. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 22-Jähriger aus Bonn außen auf dem Auto und lies sich so umherfahren. Aus noch nicht geklärten Umständen stürzte er während der Fahrt von Auto und verletzte sich so stark, dass er mit zunächst lebensbedrohlichem Zustand in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden musste. Sein Zustand ist mittlerweile nach OP stabil. Alle Beteiligte, auch der Fahrer, standen unter Alkoholeinfluss. Der 21-Jährige Mainzer Fahrer musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Sein Auto wurde zur weiteren Untersuchung abgeschleppt und sichergestellt.

