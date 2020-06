PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Zeugenaufruf

Bad Schwalbach (ots)

(ert) Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 80-jährige Taunussteinerin mit ihrem Pedelec einen Feldweg von Taunusstein Seitzenhahn in Richtung Bleidenstadt. In einer Kurve verlor sie auf nassem Gras die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte eine Böschung hinab. Bei diesem Sturz wurde die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt. Eine Spaziergängerin, von der die Verunfallte zufällig gefunden wurde, verständigte die Rettungskräfte. Die 80-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sowie die Spaziergängerin, von der die Verunfallte gefunden wurde, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell