PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Shell Tankstelle

Zeugenaufruf

Bad Schwalbach (ots)

Bei einem Einbruch am Donnerstagmorgen in die Shell Tankstelle in Taunusstein an der Aarstraße wurde durch mehrere Täter ein Tresor erbeutet.

(ert) Am 11.06.20 um 02:26 Uhr wurde durch mindestens 5 Täter in die Shell Tankstelle in Taunusstein (Aarstraße) eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in die Station ein und entwendeten einen Tresor, der im Kassenbereich stand. Dieser wurde im Anschluss in einen hellen VW Passat verladen, mit dem die Täter in Richtung Omnibusbahnhof flüchteten. Beteiligt könnte weiterhin eine größere Audi Limousine gewesen sein. In dem Tresor befand sich nach ersten Erkenntnissen ein niedriger vierstelliger Betrag. Die Polizei Bad Schwalbach, sowie umliegende Stationen und Reviere waren mit starken Kräften im Einsatz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, oder denen die benannten PKW aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer: 06124-70780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell