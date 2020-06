PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunkener Autofahrer verursacht bei Unfall hohen Sachschaden

Bad Schwalbach (ots)

(ert) Ein 18-jähriger Taunussteiner befuhr am Donnerstag morgen um 00:43 Uhr mit seinem BMW den Walter-Petri-Ring in Taunusstein-Wehen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit einem in einer Hauszufahrt geparkten Hyundai zusammen. Der 18-jährige setzte unvermittelt seine Fahrt fort und kam kurz darauf ein weiteres Mal von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen einen auf einem Parkstreifen geparkten Smart, der wiederum durch die Wucht des Aufpralles auf einen davor geparkten Opel geschoben wurde. Durch aufmerksam gewordene Anwohner konnte der BMW-Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei am Flüchten gehindert werden. Da der 18-jährige stark alkoholisiert war, wurde er zur Polizeistation Bad Schwalbach gebracht, wo bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 17.000 Euro.

