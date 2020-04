Polizei Wolfsburg

POL-WOB: WOB-Innenstadt: Einbruch in Gemeindehaus

Wolfsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 24.04.2020, brachen mindestens zwei bislang unbekannte Täter*innen in das Gemeindehaus "Haus der Kirche" neben der Christuskirche ein. Zunächst stiegen sie, so die Tatrekonstruktion, vermutlich durch ein Fenster in die im Keller gelegene Küche des Hauses ein. Zuvor war an mindestens zwei weiteren Fenstern und einer Tür vergeblich versucht worden, diese aufzubrechen. Nach dem Aufbruch zweier weiterer Türen im Innern des Objekts gelangten sie schließlich an die verschlossene Tür zum Gemeindebüro, wo sie die Türverglasung zerstörten und die Tür aufhebelten. Aus einem unverschlossenen Unterschrank wurde ein darin verschraubter mindestens 150 Kilogramm schwerer Panzerschrank entfernt. Der Oberschrank, den auch hier ein Einzeltäter nicht hätte heben können, wurde von diesem Behältnis entfernt und an die Seite gestellt. Der Abtransport des Stahlschranks erfolgte durch eine Notausgangstür an der Ostseite des Gebäudes. Die Polizei hofft auf Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in diesem Bereich, auch schon vor der Tatnacht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Leitstelle



Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell