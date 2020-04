Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Feuerwehr löschte nächtlichen Brand im Untergehölz an der Bundesstraße 244 bei Helmstedt

Wolfsburg (ots)

Bundesstraße 244 bei Helmstedt 24,04.20, 00.10 - 01.35 Uhr

In der Nacht zum Freitag verhinderten die Feuerwehren aus Helmstedt, Grasleben und Mariental bei einem Feuer im Untergehölz eines Waldstücks an der Bundesstraße 244 bei Helmstedt Schlimmeres. Kurz nach Mitternacht hatte ein Verkehrsteilnehmer Brandgeruch in dem Bereich der Autobahnauffahrt Helmstedt-West in Richtung Berlin gemeldet. Es stand eine Fläche von circa 1500 bis 2000 qm in Flammen, so die Feststellungen der Feuerwehr. Dank des schnellen Einsatzes der Wehren wurden die Flammen um 01.35 Uhr unter Kontrolle gebracht. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Brandexperten der Polizei Helmstedt haben die Ermittlungen übernommen.

