Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Verkehrskontrolle

Freiburg (ots)

Am Abend des 16.03.2020, gegen 23:45 Uhr sollte ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug in der Oltmannsstraße in Freiburg-Wiehre einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mit dieser Maßnahme war der 20-Jährige wohl nicht einverstanden und versuchte nach dem Aussteigen aus seinem Fahrzeug den kontrollierenden Beamten zu schlagen, was ihm nicht gelang.

Im Anschluss an eine fußläufige Flucht in Richtung Merzhauserstraße wurde der 20-Jährige festgenommen. Er muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

