Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unbekannte Täter entwenden vier Räder von Auflieger - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 09.03.2020 bis Donnerstag, 13.03.2020 an einem Auflieger vier komplette Räder. Der Auflieger war im Zeitraum des Diebstahls im Schwarzenbachweg bzw. im Bildstöckle in Titisee-Neustadt abgestellt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 3.400 EUR.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

