POL-HR: Wabern-Zennern: Polizei findet Waffen und Betäubungsmittel bei 25-jährigem Fahrzeugführer

Wabern-Zennern 25-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss und führt mehrere Waffen im Fahrzeug mit Tatzeit: Freitag, 17.01.2020, 00:10 Uhr Verschiedene Waffen und verbotene Betäubungsmittel fanden Polizisten der Polizeistation Fritzlar bei einer Verkehrskontrolle in der vergangenen Nacht im Pkw eines 25-jährigen Felsbergers. Der 25-Jährige stand zudem unter Drogeneinfluss. Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten die Beamten in der Udenborner Straße einen schwarzen Audi A 3 fest, welcher zunächst auffällig langsam fuhr und anschließend grundlos auf der Fahrbahn anhielt. Bei der sich anschließenden Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. In seinem Fahrzeug fanden die Polizisten u. a. 2 Einhandmesser, eine Gaspistole, ein Schlagring, ein Teleskopschlagstock, ein "Polenböller" sowie geringe Mengen Amphetamin und Marihuana. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere kleine Mengen verbotene Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Der 25-Jährige erwarten nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

