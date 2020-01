Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Tankstelle

Eslohe (ots)

In der Zeit von Samstag, 24.01.2020, 18:35 Uhr bis Freitag, 25.01.2020, 06:25 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Tankstelle auf der Südstraße ein. Hierzu verschafften sie sich zunächst Zugang zu der Werkstatt und brachen dort eine Zwischentür auf, um in die Verkaufsräume der Tankstelle zu gelangen. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Zigaretten, anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizei in Meschede unter Tel: 0291-90 200 (Ho)

