Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Derendorf - PKW prallt auf Motorroller - Dreiradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 04. Februar 2020, 21:15 Uhr

Eine schwer verletzte Person und zwei stark beschädigte Kraftfahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von gestern auf der Ulmenstraße. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 20-jähriger PKW-Fahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden 59-jährigen Dreiradfahrer (beide aus Düsseldorf).

Der 20-jährige PKW-Fahrer befuhr mit seinem Passat die Ulmenstraße in Richtung Kalkumer Straße. Er beabsichtigte links in die Tannenstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 59-jährigen Fahrer eines dreirädrigen Motorrollers, der in Richtung Spichernplatz unterwegs war. Beim Zusammenstoß erlitt der 59-Jährige schwere Verletzungen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde er vom PKW-Fahrer und von mehreren Zeugen betreut.

Ein Rettungswagen brachte den 59-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell