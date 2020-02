Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Stark alkoholisierte Person beleidigt bei Rettungseinsatz Einsatzkräfte

Ludwigshafen - Nord (ots)

Am 01.02.2020 fiel einer Polizeistreife gegen 03:55 Uhr in der Rohrlachstraße in Ludwigshafen ein 29-jähriger Mann auf, welcher regungslos und stark betrunken auf dem Bürgersteig lag. Der Mann sollte schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Aus Dankbarkeit hierfür beleidigte er sowohl die Rettungskräfte, als auch die Polizeibeamten. Der Mann muss sich nun wegen Beamtenbeleidigung verantworten.

