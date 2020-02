Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Ludwigshafen - Edigheim (ots)

Am 01.02.2020, gegen 06:25 Uhr, warfen mehrere Jugendliche mit einem Stein die Scheibe einer Bushaltestelle im Ostring in Ludwigshafen, in Höhe des Friedhofs Edigheim, ein. Zwei Tatverdächtige konnten von der Polizei gestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf circa 1000 Euro. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel.: 0621/9632222

