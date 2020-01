Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Heute am Freitag, 31.01.2020, kam es gegen 10:30 Uhr an der Kreuzung Zollhofstraße / Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Da der Unfallhergang unklar ist, suchen wir dringend Zeugen. Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem VW Sharan die Zollhofstraße in Richtung Wredestraße. An der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Dahaitsu einer 63-Jährigen. Die Vorfahrt an der Kreuzung ist mit einer Ampel geregelt. Die Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5.500 Euro. Der Daihatsu war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, möchten sich bitte melden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

