Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 30.01.2020, gegen 15:40 Uhr, an der Kreuzung Wollstraße / Bliesstraße wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 39-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Bliesstraße und wollte die Wollstraße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden bevorrechtigten Audi eines 56-Jährigen. Durch die Kollision wurde der BMW auf einen in der Bliesstraße entgegenkommenden Peugeot eines 61-Jährigen geschoben. An allen drei Autos entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2.000 Euro. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 54-Jährige Beifahrerin im Audi wurde ebenfalls leicht verletzt. Eine weitere Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

