Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Bauarbeiter am Ruthenkreisel verletzt

Ludwigshafen (ots)

Gestern Morgen, 30.01.2020, um 7 Uhr, befuhr eine 49-jährige Autofahrerin den Ruthenplatzkreisel in Richtung Leuschnerstraße. Auf der Fahrbahn im Kreisel befand sich ein Bauarbeiter, der eine automatische Handwalze vor sich herschob. Die 49-Jährige bemerkte den Bauarbeiter nicht und fuhr ihn an. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann zur Seite geschleudert. Er verletzte sich an der Hüfte und im Brust-, Bauchbereich. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Handwalze kam glücklicherweise von selbst zum Stehen. Der BMW der 49-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

