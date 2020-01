Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 29.01.2020, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Dürkheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Eine 42-Jährige wollte mit ihrem VW Multivan aus einem Grundstück nach links in die Dürkheimer Straße in Richtung Gewerbegebiet Oggersheim einfahren. Hierbei übersah sie nach derzeitigem Ermittlungsstand einen von links auf dem Radweg in Richtung Maxdorf fahrenden 51-Jährigen Pedelec-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Mann wurde leicht am Bein verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

