Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Geldbeuteldiebstahl in Discount-Markt

Polizei Pirmasens (ots)

Eine 72-jährige Frau war am 02.11.2019, gegen 11:30 Uhr, im Lidl-Markt in Rodalben einkaufen. Ihr Geldbeutel lag in einer Einkaufstasche, die sie am Einkaufswagen befestigt hatte. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ihr der Geldbeutel entwendet. Im Geldbeutel waren etwa 240 Euro Bargeld und die persönlichen Dokumente der Frau. Sie vermutet, dass der Täter oder zumindest ein Mittäter sie abgelenkt hat, indem er sie bat, ihm zu helfen, eine Kiste aus einem Regal zu holen. Sie beschrieb den Mann wie folgt: osteuropäisches Aussehen, ca. 1,65 m groß, normale Statur, dunkle lichte Haare, er trug keine Brille und hatte eine hellgraue Jacke an. Das Alter könnte so ca. 45 bis 60 Jahre alt sein.

Lassen Sie Ihre Wertsachen (Geldbeutel/Handy/Fahrzeugschlüssel) nicht unbeaufsichtigt im Einkaufwagen. Tragen Sie die Wertsachen am Körper, idealerweise in einer innenliegenden Tasche. Meiden Sie Gänge mit Personenanhäufungen. Besonders aufmerksam sollten Sie sein, wenn Sie von unbekannten Personen angesprochen oder um Hilfe gebeten werden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell