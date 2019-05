Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch - Betrug durch angeblichen Mitarbeiter eines IT-Unternehmens

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen dem 10. und 11.05.2019 wurde die 48-jährige Geschädigte Zuhause von einem angeblichen Mitarbeiter eines seriösen IT-Unternehmens mit der Behauptung angerufen, auf ihrem Computer sei durch Hacker Schadsoftware installiert worden. Im Laufe des Gesprächs gelang es dem Unbekannten, die Geschädigte zum Kauf von Wertmarken eines IT-Unternehmens zu veranlassen. Die Geschädigte erwarb für insgesamt 1000 EUR mehrere Wertmarken und gab die Freischaltcodes dem unbekannten Anrufer durch. Weitere Käufe von Wertmarken am Folgetag wurden durch den aufmerksamen Filialleiter des betreffenden Einkaufsmarktes verhindert. Er verständigte die Polizei und die Geschädigte konnte so über den Betrug, dem sie aufgesessen war, aufgeklärt werden konnte.

So schützen Sie sich:

Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware

Weitere Informationen zu dieser Betrugsform im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

