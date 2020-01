Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß mit Verletzten

Arnsberg (ots)

Ein Zusammenstoß im Gegenverkehr forderte am Mittwoch in Holzen zwei Verletzte. Gegen 11.15 Uhr fuhr eine 77-jährige Autofahrerin auf der Loholtstraße in Richtung Landerstraße. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ihr Auto in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 66-jährigen Frau. Die beiden Arnsbergerinnen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frauen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

