Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Brand in einem Mehrfamilienhaus - Polizei geht von Brandstiftung aus

Homberg (ots)

Fritzlar Brandstiftung in Wohnhaus Tatzeit: 18.11.2019, 00:35 Uhr Eine leichte Rauchgasverletzung erlitt ein 15-jähriger Hausbewohner bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Schladenweg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000,- Euro. Ein Hausbewohner war auf eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aufmerksam geworden und verständigte umgehend die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei konnte starker Rauch im Bereich des Treppenhauses wahrgenommen werden, der Rauch kam aus dem Kellerbereich. Die Feuerwehrleute gelangen durch eine Seitentür in den Keller des Hauses. Hier konnte ein Brandherd in einer Abstellkammer lokalisiert und gelöscht werden. In einem weiteren Raum brannte es in einer Waschmaschine, diese wurden ebenfalls gelöscht. Durch den Brand erlitt ein 15-jähriger Hausbewohner eine leichte Rauchgasverletzung, er wurde für eine Untersuchung in das Fritzlarer Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung als Brandursache aus. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell