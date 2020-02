Polizei Düsseldorf

POL-D: Unfall in Lohausen - Zwei Pkw kollidieren auf Danziger Straße - Vier Personen leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 4. Februar 2020, 12.05 Uhr

Bei einem Unfall auf der Danziger Straße in Düsseldorf stießen gestern Mittag zwei Autos zusammen. Vier Personen verletzten sich leicht.

Ein 38-jähriger Duisburger befuhr mit zwei weiteren Insassen (30 und 43 Jahre) in einem Daimler die Danziger Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich war ein BMW in der Gegenrichtung unterwegs und wollte nach links in die Niederrheinstraße abbiegen. Auf der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich alle Insassen leicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Über den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Danziger Straße in Richtung Düsseldorf zweitweise nur auf einem Fahrstreifen befahrbar.

