Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Schöningen sucht Zeugen zu mutwillig beschädigten Ahornbäumen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Hoiersdorfer Straße 15.02. bis 22.04.20

Die Polizei Schöningen sucht Zeugen zu einer Beschädigung von zwölf jungen Ahornbäumen in der Schöninger Hoiersdorfer Straße. Den Ermittlungen zufolge fügten Unbekannte mit einem spitzen nicht näher bekannten Werkzeug große Risse in den Bäumen herbei. Der Schaden beläuft sich auf 16.400 Euro, erläutert ein Beamter. Die Jungbäume auf dem Grünstreifen können dadurch nicht weiterwachsen. Die Ermittler hoffen, dass Anwohner oder Verkehrsteilnehmer etwas beobachtet haben. Die Vorfälle haben sich zwischen Mitte Februar und Mitte April ereignet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter der Rufnummer 05352-951050 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell