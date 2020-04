Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Zeugen zu Körperverletzung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerpark 20.04.20, 15.15 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einer Körperverletzung einer 15 Jahre alten Jugendlichen aus Wolfsburg, die sich am Montagnachmittag direkt am Allersee ereignet haben soll. Die Fünfzehnjährige war um 15.15 Uhr per Fahrrad zusammen mit ihrer jüngeren Schwester um den See gefahren, als ein unbekannter Fußgänger sie im Bereich des Ostufers ansprach und danach plötzlich würgte, um gleich weiter in Richtung Südufer wegzulaufen. In der Polizeiwache berichtete die Jugendliche einen Tag später bei der Anzeigenerstattung, dass sie noch kurz vor dem Vorfall eine Polizeistreife gesehen habe. Der Unbekannte war etwa 30 Jahre alt, 175 cm groß und habe eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen. Außerdem habe der Mann eine schwarze Schutzmaske getragen. Hinweise auf den Vorfall bitte an die Polizeiwache unter der Rufnummer 05361-46460.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell