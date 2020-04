Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburger steuert nicht versicherten E-Scooter durch Fußgängerzone

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße 21.04.20, 11.10 Uhr

Wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungs- und Steuergesetz muss sich ein 36 Jahre alter Wolfsburger verantworten. Der 36-Jährige wurde mit seinem E-Scooter von Polizisten am Dienstagvormittag in der Fußgängerzone der Porschestraße angetroffen. Um 11.20 Uhr kam der Wolfsburger den Beamten, die während einer Fahrradstreife ihr Zweirad vorschriftsmäßig durch die Fußgängerzone schoben, nahe des Hugo-Bork-Platzes entgegen. Zunächst wollten die Beamten den Fahrer nur mit 15 Euro verwarnen, doch dann fiel auf, dass der E-Scooter ohne ein Versicherungskennzeichen gesteuert wurde. Wir weisen nochmal daraufhin, so ein Beamter, dass für alle Fahrer eines Zweirades mit Versicherungskennzeichen (Mofa, Moped, Mokick und Roller sowie E-Scooter oder S Pedelec) der 1. März eines jeden Jahres ein wichtiger Termin ist. Das alte Kennzeichen verliert seine Gültigkeit und das neue für das laufende Versicherungsjahr hat die Farbe schwarz.

