Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln/Sevelten - Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens

Zwischen Freitag, 06. Dezember 2019, und Dienstag, 10. Dezember 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Kennzeichen CLP-JE803, das an einem Renault Twingo angebracht war. Das Fahrzeug befand sich im Tatzeitraum in der Kastanienstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Mittwoch, 11. Dezember 2019, 16.30 Uhr und Donnerstag, 12. Dezember 2019, 08.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe einer Mercedes B-Klasse, die in der Amselstraße stand. Hierbei wurde die Heckklappe ebenfalls beschädigt, sodass sich der Sachschaden auf 3000 Euro beläuft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek - Rotlicht missachtet, beinahe Unfall

Am Montag, 09. Dezember 2019, kam es gegen 16.30 Uhr an einer Fußgängerampel in der Clemens-August-Straße beinahe zu einem Verkehrsunfall, weil eine 51-jährige Pkw-Fahrerin eine rote Ampel missachtete. Hierdurch kam es beinahe zu einem Verkehrsunfall mit einer vierköpfigen Familie, die den Übergang gerade in Richtung Grundschule überqueren wollte. Nur durch umsichtiges Verhalten der Familie kam es nicht zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw. Die mutmaßliche Verursacherin ist der Polizei bekannt. Eine Zeugin, die in ihrem dunklen Pkw an der roten Ampel wartete und den Vorfall beobachtete haben könnte, wird gebeten sich bei der Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell