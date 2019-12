Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 11.Dezember 2019, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Modehauses in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein/Ausparken einen dort abgestellten PKW, Ford und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 11.Dezember 2019, gegen 16.55 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Ellerbrocker Straße in Richtung Friesoythe und geriet mit seinem auf die Gegenfahrbahn. Hier touchierte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW, Renault und entfernt sich von Unfallstelle. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Barßel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Samstag, den 30. November 2019, um 10.00 Uhr und Montag, den 02.Dezember 2019, um 09.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Garagen eines Kindergartens in der Ramsloher Straße mit Farbe beschmiert. An den Garagen entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) in Verbindung zu setzen.

Barßel- Diebstahl von Stromkabel

In der Zeit zwischen Dienstag, den 10.Dezember 2019, um 17.00 Uhr und Mittwoch, den 11.Dezember 2019, gegen 08.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte 60 Meter Stromkabel von einer Baustelle an der Brinkstraße entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) entgegen.

Bösel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 11.Dezember 2019, gegen 16.56 Uhr befuhr ein 17-jähriger Böseler mit seinem Moped den Radweg der Garreler Straße in Richtung Garrel. Vor einer Kurve geriet er ins Rutschen und kam nach links von Fahrbahn ab. Hier touchierte er zunächst einen Baum und rutschte in einen angrenzenden Graben. Der 17-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

