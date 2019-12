Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Am Mittwoch, 11. Dezember 2019, kam es um 14.52 Uhr an einer Querungshilfe an der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Radfahrer aus Cloppenburg fuhr unvermittelt auf die Fahrbahn, um die Emsteker Straße zu überqueren. Hierbei missachtete er den Fahrzeugverkehr, sodass eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Cappeln einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Es besteht der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gewesen sein könnte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

