POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Coppenburg

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 11. Dezember 2019, kam es um 08.21 Uhr auf der Westeremsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Cappeln geriet aus bislang unbekannter Ursache auf der Westeremsteker Straße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Vermutlich verlor sie daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum rechts neben der Straße. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Wegen einer aufkommenden Rauchentwicklung aus dem Fahrzeug wurde die Feuerwehr Emstek zur Unfallstelle gerufen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die Frau nicht über einen Führerschein verfügt.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 11. Dezember 2019, kam es um 10.24 Uhr auf der Petersfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel wollte von einem Grundstück aus auf die Petersfelder Straße auffahren. Hierbei übersah er einen 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Garrel, der von links kam. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

