Vechta - Diebstahl von Navigations- und Infotainmentsystemen

In der Zeit vom Dienstag, 10. Dezember 2019, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 11. Dezember 2019, 09.20 Uhr kam es in Vechta zu mehreren Diebstählen von Navigationsgeräten bzw. Infotainmentsystemen aus Pkw. In der Straße "Hagener Esch" in Vechta drangen die Täter in das Fahrzeuginnere eines VW, Golf und eines VW, Passat Kombi ein.

Am Mittwoch, den 11.12.2019, von 00:00 Uhr bis 09:20 Uhr entwendeten die Täter in der Straße "Blomlage" in Vechta aus einem "Mercedes, Benz" ein Infotainmentsystem.

Weiterhin wurde in der Von-Ascheberg-Str. in Vechta von Dienstag, 10. Dezember 2019, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 11. Dezember 2019, 07.45 Uhr durch unbekannte Täter ein VW, Golf angegangen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde das komplette Navi-Entertainments-System einschließlich des unter dem Beifahrersitz angebrachten Verstärkers entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung

Von Dienstag, 10. Dezember 2019, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 11. Dezember 2019, 08.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Straße "Burgring" in Bakum eine geklinkerte Grundstücksmauer. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 10. Dezember 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 07.30 und 18.15 Uhr ein Damen-Pedelec der Marke Flyer, das am Krankenhaus in der Franziskusstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Sporthalle

Zwischen Montag, 09. Dezember 2019, und Mittwoch, 11. Dezember 2019 brach ein bislang unbekannter Täter eine Tür einer Sporthalle an der Schulstraße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Halle nicht betreten und Diebesgut erlangt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

