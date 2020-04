Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200422 - 0376 Frankfurt - Bornheim: Dreister Taschendieb

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Mittag, den 21.04.2020, nutzte ein dreister Taschendieb die Situation seines betagten Opfers in Bornheim aus und gab vor, der Dame helfen zu wollen. In Wahrheit hatte der Täter es auf das Portemonnaie der Frau abgesehen.

In den gestrigen Mittagsstunden, gegen 13:55 Uhr, kehrte die 82-jährige Geschädigte mit ihrem Rollator und mehreren Taschen vom Einkaufen zurück und betrat ein Mehrfamilienhaus in der Eichwaldstraße. Hier wurde sie von dem unbekannten Täter, welcher sich als Postbote ausgab und ein Paket in der Hand hielt, angesprochen. Der Unbekannte bot der Seniorin an, die Einkäufe in ihre Wohnung zu tragen, was die Dame jedoch dankend ablehnte. Trotzdem begleitete der vermeintliche Postbote die Frau in ein Obergeschoss unter dem Vorwand, ihr zu helfen. Auf den Treppen griff der Dieb dann in die geöffnete Handtasche, welche die Frau über der Schulter trug und entwendete das Portemonnaie samt Bargeld und Personalausweis. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl, da auch diverse Zettel aus der Handtasche fielen, als der Täter das Portemonnaie herauszog. Auf den Diebstahl angesprochen, stritt der Unbekannte alles ab und entfernte sich dann zügig aus dem Haus.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre, dünne bzw. hagere Statur, mitteleuropäischer Phänotyp, dunkle Haare und bekleidet mit einem blauen Jeanshemd.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei ermittelt nun. Personen, welche den Täter gesehen haben oder Hinweise zur Identität haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 10600 zu melden.

