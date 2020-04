Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200421 - 0374 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahmen nach Pkw- Aufbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Über den Polizeinotruf ging am Dienstag, den 21. April 2020, gegen 02.00 Uhr, der Hinweis eines Zeugen ein, wonach Unbekannte in der Schneckenhofstraße mit Taschenlampen in dort abgestellte Autos leuchteten.

Die Besatzung eines Funkstreifenwagens konnte beobachten, wie sich eine Person mit dem Oberkörper in einen vor dem Anwesen Nummer 1 abgestellten Mazda lehnte und diesen so durchsuchte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich eine Frau, die offensichtlich dort "Schmiere" stand und die Umgebung im Blick behielt. Beide Personen begaben sich dann in einen Innenhof der Schneckenhofstraße. Die Frau verließ kurze Zeit später den Innenhof und begab sich in die Cranachstraße und in die Morgensternstraße, wo sie an den Türen mehrerer Autos rüttelte, jedoch keines öffnen konnte. Die beiden Personen trafen sich dann wieder in der Schneckenhofstraße und wurden nun einer Kontrolle unterzogen. Bei ihnen handelt es sich um einen 35-jährigen Offenbacher und seine 33-jährige Begleiterin, beide trugen schwarze Einweghandschuhe und hatten ein weißes Mountainbike dabei. In ihren Rucksäcken fanden sich Sonnenbrillen, Kleingeld, eine Mobiltelefonhalterung, ein Armband, eine Kabeltrommel und verschiedenes Werkzeug. An dem besagten Mazda wurden sowohl die Scheibe der Fahrertür als auch der Beifahrertür gewaltsam geöffnet. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Personen noch weitere Diebstähle aus Autos begangen haben dürften. Sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069- 75510800 in Verbindung zu setzen.

