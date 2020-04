Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200420 - 0372 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taxifahrer hindert Unbekannten an Diebstahl

Frankfurt (ots)

(lu) Gestern Abend (19.04.2020) versuchte ein Unbekannter das Mobiltelefon eines Taxifahrers aus dessen Fahrzeug zu entwenden. Durch das Eingreifen des 56-Jährigen konnte der Diebstahl verhindert werden.

Gegen 22:00 Uhr parkte der Taxifahrer aus Frankfurt sein Taxi in der Kaiserstraße. Während er sich in seiner Pause zum Kofferraum begab, um dort sein Essen zu sich zu nehmen, öffnete ein Unbekannter die Beifahrertür des Fahrzeugs. Der Taxifahrer konnte erkennen, dass sich der Unbekannte in das Fahrzeug beugte und seine Gegenstände durchwühlte. Der 56-Jährige reagierte prompt und eilte zur Beifahrertür. Hier versuchte er den mutmaßlichen Dieb in sein Fahrzeug zu drücken, um ihn so an einer Flucht zu hindern. Der Unbekannte wehrte sich so stark, dass beide Männer auf den Boden fielen und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Anschließend floh der Täter zu Fuß in Richtung Weserstraße. Durch das Gerangel fiel dem Dieb das zuvor eingesteckte Mobiltelefon des Geschädigten aus der Tasche, welches der Taxifahrer wieder an sich nehmen konnte. Verletzt wurde der Taxifahrer nicht.

Täterbeschreibung:

Männlich, nordafrikanisches Erscheinungsbild, ca. 180cm groß, schmale Statur, dunkler Bart, dunkle Locken, trug eine rote Jogginghose und einen hellen Pullover.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 / 755 51499 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell