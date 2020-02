Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200213-1: Ursache für Brand in Schule ermittelt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand in der Wilhelm-Busch-Hauptschule durch einen technischen Defekt in einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes verursacht wurde.

Am Mittwochvormittag (12. Februar) betraten Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 nach Ausschluss einer möglichen Gefährdung den Brandort an der Berzdorfer Straße. Bei Begutachtung des Gebäudes stellten die Ermittler fest, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund eines technischen Defekts in der Photovoltaikanlage entstanden ist. Den Schaden schätzen die Beamten auf eine sechsstellige Summe. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell