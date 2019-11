Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht dank Zeugen aufgeklärt

Delmenhorst (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte am Mittwoch, 13. November 2019, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:15 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in der Seestraße aufgeklärt werden, deren Verursacherin sich anschießend entfernte.

Die Zeugin sprachen die Fahrzeughalterin des beschädigten VW Passats bei ihrer Rückkehr an und teilten ihr mit, dass ihr Pkw beim Ausparken am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde.

Die Verursacherin, eine 49-Jährige aus Delmenhorst, konnte wenig später von Beamten der Polizei Delmenhorst an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Insgesamt wurde der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

