Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200420 - 0371 Frankfurt-Gutleutviertel: Festnahme eines mutmaßlichen Betrügers

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Sonntagnachmittag, den 19.04.2020, konnte in der Heidelberger Straße ein 31-jähriger Mann festgenommen werden, welcher mutmaßlich in betrügerischer Absicht eine Seniorin an ihrem Zuhause aufsuchte. Aufmerksame Nachbarn stellten dem Mann eine Falle.

Der Tatverdächtige rief zunächst bei der Dame an und gab sich als vermeintlicher Bankmitarbeiter aus. Er teilte der 82-Jährigen am Telefon mit, bei ihr zuhause vorbeikommen zu wollen, ohne dabei nähere Ausführungen zu machen. Kurze Zeit später klingelte es auch schon an der Haustür. An der Gegensprechanlage gab sich der Mann erneut als "Bankangestellter" zu erkennen und fragte die Seniorin außerdem, ob sie alleine sei. Diese bejahte und ließ den Mann ins Haus. Womit dieser jedoch nicht rechnete, waren die wachsamen Nachbarn der Seniorin, welche diese bereits informiert hatte. Nichtsahnend machte sich der Mann auf den Weg zur Wohnungstür der 82-Jährigen. Noch bevor es zu einer Übergabe von Wertsachen oder Bargeld kam, versperrte einer der Nachbarn die Haustür, sodass der 31-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte noch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Der 31-Jährige kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums, aus derer er in Ermangelung von Haftgründen wieder entlassen wurde.

