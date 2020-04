Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendlichen angehalten und Geld gefordert

Bocholt (ots)

Geld verlangt haben zwei Unbekannte am Mittwoch in Bocholt von einem 13-Jährigen. Der Jugendliche radelte gegen 18.00 Uhr auf dem Holunderweg in Richtung Böggeringstraße, als sich ihm die beiden Täter etwa in Höhe eines dort liegenden Kindergartens in den Weg stellten. Seinen Angaben nach verlangten sie Geld; einer der beiden habe ihn festgehalten, als er wegfahren wollte. Aus seinem Fahrradkorb habe einer der Unbekannten einen Inliner genommen, der sich später wiederfand. Der 13-Jährige konnte sich losreißen und flüchten. Die beiden Täter waren etwa 14 bis 16 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und beide mit einer schwarzen Jacke der Marke Wellensteyn bekleidet. Der Haupttäter hatte eine untersetzte Statur, einen dunklen Teint und eine Frisur im "Boxerschnitt". Er sprach deutsch. Der zweite Täter hatte braune, lockige Haare. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

