Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wagen mutwillig beschädigt

Gronau (ots)

An zwei parkenden Autos haben sich Unbekannte in Gronau zu schaffen gemacht. Am vergangenen Wochenende zerstachen die Täter alle vier Reifen eines Wagens, der auf einem Parkplatz an der Eper Straße gestanden hatte. Zu einer ähnlichen Tat kam es in der Nacht zum Mittwoch an der Wiesenstraße: Dort zerstachen Unbekannte zwei Reifen eines parkenden Fahrzeugs und traten zudem einen Außenspiegel ab. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell