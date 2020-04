Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Reifen zerstochen

Rhede (ots)

Alle vier Reifen eines Fahrzeuganhängers hat ein Unbekannter in Rhede zerstochen. Die Tat wurde am Mittwoch gegen 10.00 Uhr entdeckt; der eigentliche Tatzeitraum lässt sich nicht eingrenzen. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Grundstück an der Straßen Butenpaß, wo der Anhänger gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

