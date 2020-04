Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Turnhalle beschmiert

Stadtlohn (ots)

Unbekannte haben eine Schulturnhalle in Stadtlohn an mehreren Stellen mit Farbe besprüht. Die Schmierereien finden sich an mehreren Stellen der Fassade des Gebäudes an der Klosterstraße, ebenso auf einer Tür. Gekommen sein muss es zu der Tat in der Zeit zwischen Montag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell