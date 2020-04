Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Rhede (ots)

Ein 87 Jahre alter Pedelecfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Rhede von einem Pkw erfasst worden. Der Bocholter hatte gegen 13.50 Uhr den Heideweg in Richtung Rhede befahren. Zeitgleich war ein 55-jähriger Rheder mit seinem Wagen auf der Straße Winkelhause Esch aus Richtung Wibbeltstraße kommend unterwegs. Beim Einfahren in die Kreuzung mit dem Heideweg übersah er den bevorrechtigten Zweiradfahrer. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er zur stationären Behandlung verblieb. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.300 Euro.

